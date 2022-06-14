Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Финансовые нарушения на 80 млрд тенге установили в Казахстане

    14 Июня 2022, 13:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За пять месяцев текущего года камеральным контролем охвачено 328,5 тыс. процедур государственных закупок на сумму более 5,3 трлн тенге. Об этом сообщил на заседании Правительства заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам проверок установлены нарушения по 26 145 процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 93% уведомлений об устранении нарушений», - сказал Ерулан Жамаубаев.

    По словам министра, проведено 957 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено порядка 1,9 трлн тенге (1 885 млрд тенге) бюджетных средств.

    «Установлены финансовые нарушения на 80 млрд тенге. Нарушения устранены на 71 млрд тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету. Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 817 рекомендаций», - добавил Ерулан Жамаубаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Экономика Минфин РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Спрос на горнолыжные курорты растет в Казахстане
    Чем недовольны потребители – анализ жалоб представил Серик Жумангарин
    301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты - Асхат Оралов
    «Это не после трагедии» - Зульфия Сулейменова о решении повысить зарплаты лесничим
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви