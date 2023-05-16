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    Финансовые нарушения на 46 млрд тенге установлены в РК с начала года

    16 Мая 2023, 14:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 4 месяца 2023 года камеральным контролем охвачено более 175 тыс. процедур государственных закупок. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 4 месяца 2023 года камеральным контролем охвачено более 175 тыс. процедур государственных закупок на сумму порядка 5 трлн тенге. По итогам проверок установлены нарушения по 26 836 процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 90% уведомлений об устранении нарушений», - сказал Ерулан Жамаубаев.

    Министр также отметил, что за указанный период проведено 684 аудиторских мероприятия. Аудитом охвачено порядка 303 млрд тенге бюджетных средств.

    «Установлены финансовые нарушения на сумму порядка 46 млрд тенге. Нарушения устранены на 31 млрд тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету. Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 692 рекомендаций», - резюмировал Ерулан Жамаубаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Экономика Минфин РК Аудит
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