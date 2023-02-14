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    Финансовые нарушения на 3 млрд тенге выявили в процедурах госзакупок в РК

    14 Февраля 2023, 12:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь 2023 года камеральным контролем охвачено более 65 тысяч процедур государственных закупок на сумму около 1,3 трлн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам проверок установлены нарушения по 6 038 процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 73% уведомлений об устранении нарушений. Проведено 136 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено около 68 млрд тенге бюджетных средств», - сообщил заместитель Премьер-Министра-министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

    Глава Минфина сообщил, что установлены финансовые нарушения на сумму около 3 млрд тенге.

    «Нарушения устранены на 320 млн тенге путем восстановления поставки товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету. Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита дана 131 рекомендация», - заключил министр.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минфин РК Финансы
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