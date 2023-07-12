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    Финансовые нарушения на 113 млрд тенге выявили в РК

    12 Июля 2023, 11:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 6 месяцев 2023 года камеральным контролем охвачено порядка 258 тыс. процедур государственных закупок на сумму 7,4 трлн. тенге. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам проверок установлены нарушения по 35 892 процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 91% уведомлений об устранении нарушений. Проведено 1 138 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено порядка 644 млрд тенге бюджетных средств», - сказал Ерулан Жамаубаев.

    Глава Минфина сообщил, что установлены финансовые нарушения на сумму порядка 113 млрд тенге.

    «Нарушения устранены на 101 млрд тенге путем восстановления поставок товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету. Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 1 172 рекомендаций», - добавил Ерулан Жамаубаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минфин РК Аудит
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