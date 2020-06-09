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    Финансовые нарушения на 101 млрд тенге выявили по итогам проверки госзакупок

    9 Июня 2020, 12:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие 5 месяцев камеральным контролем охвачены порядка 952 тысяч процедур государственных закупок на сумму 6,5 трлн тенге. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам проверок предупреждены нарушения на сумму 535 млрд тенге. Проведено 746 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено 494 млрд тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на сумму 101 млрд. тенге. Устранены нарушения на 94 млрд тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету», - сообщил Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

    По словам министра, для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 675 рекомендаций, из них исполнено 548.

    Ранее министр финансов сообщил, что снижение предпринимательской активности по итогам пяти месяцев больше всего приходится на оптовую и розничную торговлю.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Экономика Минфин РК
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