Финансовая пирамида была замаскирована под маркетинговую компанию в столице РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичным департаментом АФМ начато досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «MMK Investment», замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, передат МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Представители подобных компаний обещают высокую ежедневную доходность, заманивая минимальной суммой вложения от $50.
Также привлекая вкладчиков дополнительными % за каждого приведенного клиента.
Сумма каждого вклада в личном кабинете указывалась «в цифровом виде», без составления договора.
Незаконная деятельность «MMK Investment» рекламировалась через социальные сети.
В отношении организатора финансовой пирамиды «MMK Investment» избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей».
Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями статьи 201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.
«АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации», - говорится в публикации пресс-службы АФМ РК.