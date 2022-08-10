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    • Финансовая пирамида была замаскирована под маркетинговую компанию в столице РК

    10 Августа 2022 15:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичным департаментом АФМ начато досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «MMK Investment», замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, передат МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

    Представители подобных компаний обещают высокую ежедневную доходность, заманивая минимальной суммой вложения от $50.

    Также привлекая вкладчиков дополнительными % за каждого приведенного клиента.

    Сумма каждого вклада в личном кабинете указывалась «в цифровом виде», без составления договора.

    Незаконная деятельность «MMK Investment» рекламировалась через социальные сети.

    В отношении организатора финансовой пирамиды «MMK Investment» избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей».

    Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями статьи 201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.

    «АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации», - говорится в публикации пресс-службы АФМ РК.
    #Нур-Султан #Финансовая пирамида
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