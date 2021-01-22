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    Финансовая отчетность Республиканской палаты частных судебных исполнителей передана в аутсорсинг

    22 Января 2021, 11:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бухгалтерия и финансовая отчетность Республиканской палаты частных судебных исполнителей передана в аутсорсинг. Об этой работе рассказал вице-министр юстиции РК Алмат Мадалиев на расширенном заседании коллегии Министерства юстиции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В деятельности Республиканской палаты частных судебных исполнителей обеспечена прозрачность. Бухгалтерия и финансовая отчетность Республиканской палаты передана в аутсорсинг компании «PricewaterhouseCoopers». Доходы и расходы палаты ежемесячно публикуются на ее официальном сайте. Это повышает доверие к профессиональной организации ЧСИ, как со стороны ее членов, так и со стороны регулятора», - сказал Алмат Мадалиев.

    Ранее он рассказывал, как повлияла пандемия COVID-19 на работу по исполнительному производству.

    «В 2020 году на принудительном исполнении судебных исполнителей находилось более 5 млн документов. В пользу взыскателей возбуждено исполнительных производств на сумму более 7 трлн тенге. Исполнение исполнительных документов составило 69,9%», - сообщил Алмат Мадалиев.

    По его словам, обеспечено достижение целевых индикаторов Стратегического плана Министерства.

    «Несмотря на режим чрезвычайного положения, введенный весной прошлого года в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, работа по направлению исполнительного производства была обеспечена без сбоев», - подчеркнул Алмат Мадалиев.

    Автор:

    Серик Сабеков

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