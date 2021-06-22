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    Финансирование волонтерских проектов снизилось в четыре раза по Казахстану

    22 Июня 2021, 10:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках Дорожной карты развития волонтерства предусмотрена реализация более 40 проектов на сумму 528 млн тенге. Об этом сообщила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказала министр информации и общественного развития на заседании Правительства, в стране продолжает работу созданный в прошлом году республиканский и 17 региональных фронт-офисов волонтеров. За первое полугодие текущего года проведено около 6 тысяч мероприятий с участием более 113 тысяч волонтеров.

    Аида Балаева проинформировала и о реализации волонтерских проектов и инициатив.

    «На сегодняшний день в рамках Дорожной карты, предусмотрена реализация более 40 проектов на сумму 528 млн тенге. Министерство информации и общественного развития выделило на реализацию 13 волонтерских проектов 438,6 млн тенге. В частности, особое внимание было уделено различным направлениям, посвященным усилению ответственности за животных – проекту Birgemiz: Ayala, приглашению старшего поколения к волонтерской деятельности – проекту «Серебряное волонтерство», также рассмотрено более 130 малых грантов по другим актуальным темам».

    По данным министра, в рамках «Марафона добрых дел», инициированного Главой государства с начала года реализовано более 7 тысяч мероприятий, оказана поддержка более 160 тысячам нуждающихся граждан. К марафону присоединились более 100 крупных и известных в стране организаций.

    «Нужна поддержка в волонтерской деятельности. К сожалению, в этом году финансирование проектов в регионах снизилось в 4 раза по сравнению с прошлым годом. В прошлом году на эти цели было выделено 338,6 млн тенге, а в этом году предусмотрено 89,7 млн. тенге», - отметила А. Балаева.

    Как отметила глава ведомства, по оценке Центра «TALAP» экономический вклад волонтеров в экономику Казахстана в 2020 году оценивается и составляет 3,9 млрд тенге. Наибольшая доля волонтерской деятельности приходится на сферы здравоохранения и социальных услуг – 68%, и в области области благоустройства и чистоты – 12%.

    Ранее министр информации и общественного развития РК Аида Балаева рассказала о реализации Дорожной карты развития волонтерства, включающей комплекс мероприятий. Так, по информации, волонтерам планируются предоставить льготы при поступлении в вузы.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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