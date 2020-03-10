Финансирование социальных обязательств будет выполнено в полном объеме - Руслан Даленов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительство Казахстана разрабатывает сценарные прогнозы развития экономики и пакет мер на фоне экономической ситуации в мире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Принимая во внимание внешнюю конъюнктуру и внешние условия, разработаны сценарные прогнозы развития экономики и соответствующий пакет мер. Сформированы подходы по обеспечению сбалансированности бюджета. При этом финансирование социальных обязательств государства будет выполнено в полном объеме. Функционируют региональные стабилизационные фонды продовольственных товаров. Проводится мониторинг ситуации на рынке труда. Реализуется пул инвестиционных проектов. Данные меры направлены на сохранение макроэкономической стабильности», - рассказал министр национальной экономики Руслан Даленов на заседании Правительства.

По данным ведомства, в январе-феврале рост ВВП составил 3,3%.

«Положительный показатель обеспечен увеличением объемов строительства, промышленности и торговли. Рост инвестиций в основной капитал составил 11,6%. Годовая инфляция находится на верхней границе целевого коридора в 6%. В базовых отраслях экономики в январе-феврале текущего года сохранялась положительная динамика. В строительстве был рост на уровне 11,9%, в связи – 10,7%, промышленности – 5,8%, торговле – 3,6% и сельском хозяйстве – 2,2%», - сообщил министр.

Кроме того, в январе внешнеторговый оборот составил 6,7 млрд долларов, а объемы экспорта – 4,3 млрд долларов.