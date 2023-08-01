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    Финансирование ремонтных работ на Риддерской ТЭЦ обеспечено на 100%

    1 Августа 2023, 13:49

    РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Риддера Мурат Байжуменов рассказал, что на сегодняшний день в ремонтных работах задействовано 280 человек в рамках 11 договоров с подрядными организациями. В ближайшее время количество работников планируется увеличить еще на 40 человек, передает МИА «Казинформ».

    Действует технический совет для обсуждения проблемных и текущих вопросов. В его состав входят специалисты ТЭЦ и представители подрядных организаций.

    «Финансовых и других ресурсов достаточно, – подчеркнул Мурат Байжуменов. – Финансирование проекта обеспечено на 100%. В полном объеме поступили средства из республиканского и областного бюджета. Теперь необходимо только наращивать темпы».

    В настоящее время полным ходом идет капитальный ремонт всех шести котлов (три котла высокого давления и три – среднего давления). Проводится замена изношенного оборудования. Трубы, необходимые для котлов, уже на месте. Латунные трубы, которые идут на бойлеры (теплообменники), поступят сначала в Усть-Каменогорск, на Согринскую ТЭЦ. Затем их обожгут и оперативно доставят в Риддер.

    Поставка материалов идет в строгом соответствии с графиком. Вчера, 31 июля, на ТЭЦ поступили транспортные ленты для конвейеров подачи твердого топлива. Сейчас эти ленты разложены на ровной поверхности для выпрямления, затем их установят на всех действующих агрегатах.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Восточно-Казахстанская область Акимат Регионы Казахстана ТЭЦ
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