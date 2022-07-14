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    Финансирование первичной медико-санитарной помощи увеличат в РК

    14 Июля 2022, 13:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Финансирование первичной медико-санитарной помощи доведено в 2022 году до 55% от общих расходов на здравоохранение. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для сохранения коллективного иммунитета и стабильности эпидситуации продолжается вакцинация и ревакцинация населения. Дается приоритет развитию первичной медико-санитарной помощи. Его финансирование доведено до 55% от общих расходов на здравоохранение, и будет постепенно доведено до 60% к 2025 году», - сказал Алихан Смаилов на расширенном заседании Правительства.

    По его словам, в этом году планируется открыть 93 объекта здравоохранения, из них 80 – в сельской местности.

    «С отечественными товаропроизводителями заключены долгосрочные договоры на поставку лекарственных средств по 182 позициям. Централизован закуп медицинской техники и оборудования через СК «Фармация», - добавил Премьер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Здравоохранение Финансы Алихан Смаилов Заседание Правительства с участием Президента РК
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