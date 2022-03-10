Финансирование на весенне-полевые и уборочные работы увеличат в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве сельского хозяйства пообещали увеличить финансирование на проведение весенне-полевых и уборочных работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время со стороны МСХ прорабатывается вопрос увеличения объема финансирования для проведения весенне-полевых и уборочных работ дополнительно на 70 млрд тенге с доведением общей суммы бюджетного кредитования до 140 млрд тенге. При этом, при выделении дополнительных средств в размере 70 млрд тенге будет увеличен охват СХТП доступным кредитованием, что позволит профинансировать дополнительно порядка 1 300 хозяйств», - сказал первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании Правительства.

Он также сообщил, что с 14 января текущего года АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» приступила к приему заявок на финансирование сельхозтоваропроизводителей для проведения весенне-полевых работ по программе форвардного закупа.

«При этом в текущем году сумма финансирования доведена до 80 млрд тенге, что в 2 раза превышает уровень прошлого года. Также расширен перечень закупаемых культур до десяти наименований, таких как: пшеница мягкая, пшеница твердая, ячмень, овёс, подсолнечник, лён, рапс, соя, гречиха и кукуруза», - отметил вице-министр.

«На текущий момент поступило 374 заявки на сумму свыше 66 млрд. тенге, профинансировано 176 СХТП на сумму 53,5 млрд тенге. В целом, вопрос подготовки к весенне-полевым работам находится на постоянном контроле Министерства», – заключил представитель Минсельхоза.