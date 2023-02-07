Финалист Tartyl Fest из Уральска: На сто процентов я уверен в своей победе

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В гранд-финале республиканского турнира «Tartyl Fest», который пройдет в столице 18 февраля, примет участие 17-летний Александр Бадик из Уральска. Чего ожидает молодой спортсмен от этого турнира? Каков уровень его подготовки? Об этом Александр Бадик рассказал корреспонденту МИА «Казинформ».

– Александр, в августе прошлого года фестиваль «Tartyl Fest» прошел в Уральске. В нем участвовало 375 спортсменов и Вы были в их числе. Ваши усилия не пропали даром - Вы стал победителем в весовой категории 55-70 килограммов среди участников в возрасте до 18 лет. Как Вы решили стать участником турнира?

– Конечно, я помню эти соревнования. Я увидел в Инстаграмм, что в Казахстане проходит фестиваль «Tartyl Fest». Решил принять участие, приступил к тренировкам. За короткое время стал подтягиваться 35 раз на перекладине. На фестивале мой показатель оказался чуть ниже – 31 подтягивание. Даже так, с учетом моего возраста и весовой категории, оказался лучшим. Это меня ободрило. Кроме того, я рад, что вошел в число участников гранд-финала.

– С какого времени Вы стали заниматься спортом?

– Благодаря моей бабушке Татьяне Александровне занимаюсь с раннего детства. Когда учился в 7-8 классах увлекся направлением стрит-воркаут. Тогда я познакомился с сильными спортсменами, которые помогли мне подняться на профессиональный уровень. Через год я перешел в силовой воркаут, то есть стрит-лифтинг. Подтягивался на брусьях с дополнительным весом. Я мастер классического стрит-лифтинга. Победитель онлайн-чемпионата мира по подтягиванию с отягощением 16 килограмов. Впервые мне было официально присвоено звание мастера спорта в 15 лет. Это было в 2021 году, когда на чемпионате Европы я подтянулся 20 раз с 16-килограммовой гирей и установил рекорд для своего веса и возраста. Еще я стал победителем первенства Казахстана в 2022 году. Соревнования прошли онлайн в Уральске. Их организовала Федерация стрит-лифтинга Казахстана, этим специально занимается Андрей Геннадьевич Макаренко.

– Расскажите, пожалуйста, как готовитесь к соревнованиям в столице?

– Подготовка идет хорошо. Мне помогает мой тренер Александр Михайлов. Все продумано. Думаю, что в краткие сроки добьюсь особого успеха и удивлю общественность.

– Где Вы учитесь? Чем еще увлекаетесь?

– Учусь я в Уральском гуманитарно-техническом колледже по специальности «учитель физкультуры и спорта». В будущем хочу стать тренером. Мечтаю тренировать как своих сверстников, так и детей. Хотелось бы внести свой вклад в развитие спорта в моем родном Казахстане. Конечно, до этих пор буду активно заниматься спортом, думаю перейти к тренерской работе постепенно. Сейчас у меня и времени нет на что-то другое. Моя работа и мое хобби – стрит-воркаут. Еще я люблю футбол и болею за известный испанский клуб «Реал», Мадрид.

– Какие спортивные цели ставите перед собой?

– Хочу официально дважды получить звание мастера спорта международного класса. Первое – за 16 подтягиваний с 32-килограммовой гирей, второе – покорить общий вес 180 килограммов в классическом стритлифтинге на перекладине и брусьях.

- Расскажите о своей семье и о своем родном городе.

– У нас очень дружная семья, у родителей нас двое - я и моя сестренка. Город Уральск, в котором мы живем, мне нравится своей спокойной атмосферой и чистотой. Здесь живут очень доброжелательные люди. В будущем хотел бы остаться в Уральске, работать здесь, ведь Казахстан – моя родина, поэтому, считаю, что наш общий долг – внести вклад в процветание нашей страны.

– А кто Ваши друзьях? Они тоже спортсмены?

– Друзей у меня много, большинство из них профессионально занимаются спортом. В основном они мастера стрит-лифтинга, среди них чемпионы мира Егор Горунов, Иван Михайлов, Данил Михайлов. Я очень рад, что есть друзья, которые всегда рядом, на которых можно положиться, которые радуются твоим победам и достижениям.

– Александр, а в Астане Вы были ?

– Раньше не приходилось бывать в столице – это моя первая поездка. Но я уверен, что она будет удачной и я хорошо выступлю. Для этого и прилагаю все силы. На 100 процентов уверен в победе.

– В какой возрастной и весовой категории планируете выступить в столице?

– Недавно мне исполнилось 17 лет. Поэтому, как и в прошлом году, буду среди участников в возрасте до 18 лет. Сейчас мой вес 67 килограммов, поэтому хочу победить в весовой категории 55-70 килограммов. Думаю, что на перекладине подтянусь более 45 раз.

– Александр, желаю Вам вернуться домой с победой!

Напомним, ранее сообщалось о том, что определены победители и призеры фестиваля «Tartyl Fest» в Уральске. Гранд-финал фестиваля пройдет 18 февраля в Астане.





Фото: пресс-служба Tartyl Fest



