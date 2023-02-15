Финалист Tartyl Fest: Детей нужно воспитывать патриотами

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В гранд-финале республиканского турнира «Tartyl Fest», который состоится 18 февраля в Астане, примет участие житель Уральска Ербол Жангирханов. Он в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал почему решил стать участником соревнований.

- Ербол, расскажите о себе. Как Вы начали заниматься спортом?

– Родился я с селе Жосалы Сырымского района, учился в средней школе имени Абдоллы Жумагалиева. С детства занимался спортом. Вообще, в Сырымском районе хорошо развита борьба, отсюда вышло много известных борцов. Возможно, поэтому я с третьего класса начал заниматься борьбой самбо под руководством ныне покойного Бейбита Елубаева, который вырастил нескольких мастеров спорта. В школьные годы я также начал участвовать районных в соревнованиях по гиревому спорту, подтягиванию на турнике, легкой атлетике. Когда приехал в Уральск, стал заниматься боксом и рукопашным боем в колледже нефти, газа и отраслевых технологий. В городе много возможностей для занятий спортом. Тогда я не ставил перед собой цель стать чемпионом. Например, когда занимался боксом, меня интересовала техника, я начал изучать строение мускулов и их влияние, то есть, анатомией человека.

Я прослужил год в специальном отряде «Беркут» в войсковой части № 6506, и там не отступал от своей цели. Потом окончил Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет по специальности «строительство», шесть месяцев работал в рамках «Молодежной практики» в Сырымском районе.

Я с детства слушал сказки и былины, которые мне рассказывала бабушка. Особенно меня впечатляло и придавало бойцовский дух описание бега Тайбурыла в эпосе «Кобыланды батыр». Наверное, поэтому, а также в связи с занятиями спортом, захотел служить в армии по контракту. Прочитав объявление о наборе в разведывательный полк № 41433 в Атырау, сдал документы и был принят. Служил в специальном антитеррористическом отряде, тренировался и одновременно повышал свой уровень знаний. Там преподавали сильные специалисты, военные тренировки тоже были полезными. Мне захотелось продолжить изучение анатомии совместно с психологией. То есть, должен ли человек только слушать тренера и делать то, что он предписывает? Или нужны дополнительные знания? Как человек может добиться успеха? Вот, на такие вопросы я искал ответы. Затем был инспектором в батальоне патрульной полиции Департамента полиции ЗКО, проводил с офицерским составом дополнительные занятия по вопросам предотвращения терактов, создания систем безопасности. В 2019 году решил заняться предпринимателством и открыл специализированный центр подготовки «Er Study».

– Кто занимается в этом центре?

– Это не только взрослые, но и дети. Например, дети в возрасте от 2 до 8 лет распределяются среди сотрудников органов. Для каждого возраста своя методика. К нам пришли сотни родителей, которые хотели, чтобы у их детей появился интерес к спорту. Тренеры уделяют больше внимания детям, которые уже занимаются спортом, а другие остаются в тени и теряют заинтересованность. Сейчас на курсах «Ержурек» занимаются около 50 детей. Здесь прививаются упорство, смелость, терпение. Дети, которые приучены к дисциплине и ответственности, смогут многого добиться. Как говорил Бауыржан Момышулы: «Подчинение дисциплине – это не рабство». Нужно воспитывать эти качества у детей. Дети бывают очень замкнутые, очень шустрые и средние. Ко всем нужно найти подход, приучить детей свободно ввести себя в любой среде. Приведу пример. В прошлом году 10 наших детей провели в Атырау, где приучались к армейской жизни, без родителей. Они не носили телефонов, с утра тренировались и учились. Короче, прошли психологическую подготовку к армейской службе.

– Ербол, как ты оказался участником турнира «Tartyl Fest»?

– Прошедшим летом узнал из Интернета о том, что по республике проходит турнир. Решил принять участие вместе с со своими учениками. Это было лето, поэтому большинство детей не смогли приехать, да и времени было мало. У меня есть опыт подтягивания на турнике, я недели три готовился, и принял участие, хотя не думал, что займу призовое место. Я выступил в весе 80-90 килограммов, в возрастной категории старше 30 лет, и подтянулся 27 раз. Даже не поверил, когда объявили, что я занял первое место.

– Какой сейчас самый высокий результат в данных возрастной и весовой категориях?

–Сейчас есть такие, кто подтягивается 37-40 раз.

– Сможешь ли ты добиться такого результата, как идет подготовка?

– Не могу сказать, что достигну такого показателя. У меня достаточно другой работы. Поэтому, поеду в Астану, чтобы узнать все подробно. Сейчас многое изменилось и правила соревнований тоже. На гранд-финал приедут сильные спортсмены и специалисты из всех регионов. Будет хорошо, если я узнаю об их опыте и внедрю его в своем центре вместе с учениками.

– Какие есть планы на будущее?

– На мой взгляд, мы должны воспитывать в детях патриотизм, любовь к Родине. Если мы сможем привить подрастающему поколению героические традиции наших предков, то моя цель будет достигнута.

– Кто в вашей семье еще занимается спортом?

– Мой отец Батыргали Жангирханов занимался вольной борьбой, мама Казима легкой атлетикой. Оба они всю жизнь работали учителями, теперь на пенсии. Мои старшие браться Серик и Нурбол, старшая сестра Асель, невестка Айшолпан, и супруга Айгерим тоже учителя. Хотя и не планировали все стать учителями, но так уж вышло. В общем, нас можно назвать семьей педагогов. И еще, я думаю, что мое увлечение анатомией передалось мне от отца. Он костоправ, хорошо знает строение мышц и костей, вправляет вывихи.

В заключение хотел бы сказать, что если дети будут тренироваться с детства, вырастут крепкими, то из потом получатся защитники страны.

– Спасибо за беседу. Ербол, желаю Вам достичь всех поставленных целей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Уральске определены победители этапа «Tartyl Fest». Гранд-финал турнира «Tartyl Fest» состоится 18 февраля в Астане.





Фото: Tartyl Fest



