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    Финал республиканского фестиваля традиционной музыки «Шертпе күй» состоится в Алматы

    28 Ноября 2022, 13:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Фестиваль традиционной музыки «Шертпе күй» завершится 3 декабря в Алматы. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил заместитель председателя Комитета по культуре Министерства культуры и спорта РК Данияр Алиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «16-23 сентября проходил республиканский фестиваль традиционной музыки «Шертпе күй», в котором примут участие квалифицированные специалисты и молодежь в возрасте от 16 до 35 лет. Итоги будут подведены 3 декабря в городе Алматы в здании оркестра им. Курмангазы. Главный приз составит - 1 млн тенге, премия за первое место -750 тыс., за второе место – 500 тыс., за третье место-300 тыс. тенге», – уточнил Данияр Алиев.

    Кроме того, участникам данного фестиваля будут вручены специальные призы.

    В финале конкурса выступят 45 домбристов, в их числе: Жангали Жузбай, Секен Турысбеков, Билал Искаков, Мурат Абугазы и Батыржан Мыктыбаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Алматы Культура
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