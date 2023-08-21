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    10:41, 21 Август 2023 | GMT +6

    Финальный матч Джокович - Алькарас в Цинциннати вошел в историю тенниса

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    Фото: instagram.com/djokernole
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 21 августа состоялся финальный матч турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), в котором встретились серб Новак Джокович (вторая ракетка мира) и представитель Испании Карлос Алькарас (первая ракетка мира), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Championat.com.

    Джокович обыграл соперника со счетом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4) и стал победителем соревнований.

    Продолжительность встречи составила 3 часа 49 минут — это самый длинный финал в истории турнира категории ATP-1000 серии «Мастерс».

    Благодаря победе Новака Джоковича над Карлосом Алькарасом в финале турнира сербский спортсмен поднялся на чистое третье место в рейтинге самых титулованных теннисистов. Серб обошел бывшую первую ракетку мира, восьмикратного победителя турниров «Большого шлема» Ивана Лендла.

    Джоковичу удалось сравнять счет в личных встречах с Алькарасом — 2-2. До турнира в Цинциннати Джокович встречался с Алькарасом в финале Уимблдона, который состоялся 16 июля и тогда победу одержал испанец.


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