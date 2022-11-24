Финальные этапы Кубка мира по фристайлу пройдут на «Шымбулаке»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 17-19 марта 2023 года в Алматы на горнолыжном курорте «Шымбулак» планируется проведение финальных этапов Кубка мира по фристайлу в дисциплинах лыжная акробатика и могул, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ожидаем всех топовых спортсменов. Это будет финал, поэтому сюда приедут самые лучшие. Здесь будут разыгрываться медали и вручаться золотой глобус. Вы знаете, что наша сборная очень сильная во фристайле , надеемся, наши спортсмены завоюют места», - сказал коммерческий директор ГК «Шымбулак» Владислав Семенов во время открытия горнолыжного сезона.

Директор горнолыжного курорта «Шымбулак» Ринат Абдрахманов сообщил, что соревнование по могулу будет проходить на новой трассе «Сухой лог».

«Этим летом мы провели довольно большую работу. Проложили более 3 км трассы системой искусственного оснежения, таким образом у нас добавилось три километра. В декабре мы планируем запустить трассу Сухого лога, где в этом сезоне пройдет финальный этап Кубка мира по параллельному и индивидуальному могулу. Это дает возможность открыть нам трассы Артеменко, где установлен бугельный подъемник для национальных сборных. Сейчас мы уже провели более шести встреч с национальными сборными разных стран, которые с 11 декабря начнут приезжать и проводить у нас сборы», - отметил он.

Ринат Абдрахманов добавил, что трассу к соревнованиям начнут готовить в январе.

«Мы, как правило, всегда в это время начинаем готовить нашу систему оснежения. После того, как все трассы для массового катания будут готовы. Погода нам помогла в этой части. Причем есть определенная особенность, наверное, положительная. Перенос в Сухой лог дает наконец-то пешему туристу возможность добраться до места проведения этапа Кубка мира по могулу. Как вы помните, акробатику мы могли смотреть с пандуса, а на могул нам нужно было ехать. Эту проблему мы тоже озвучивали нашим коллегам из FIS, и было решено, что будем проводить в Сухом логу с возможностью доступа пешим туристам», - сказал он.

Спикер также объяснил, почему были отменены этапы Кубка мира в этом году. По его словам, во-первых, у Международной федерации лыжного спорта были опасения из-за коронавируса, во-вторых, из-за напряженного графика спортсменов в связи с проведением зимних Олимпийских игр в Пекине.

Кроме того, Ринат Абдрахманов заявил, что ведутся переговоры с FIS касательно проведения первого этапа Кубка мира по лыжной акробатике в декабре 2023 года.

Кубок мира по фристайлу - соревнования, которые проводятся каждый нечетный год, начиная с 1986 года. По престижности уступают только зимним Олимпийским играм. В нем участвуют сильнейшие спортсмены Австрии, Австралии, Великобритании, Германии, Норвегии, Италии, США, Канады, Казахстана и другие.

В прошлом году в Казахстане впервые прошел чемпионат мира по фристайлу, по итогам которого наши спортсмены завоевали три медали. Мировое событие состоялось в Алматы на горном курорте «Шымбулак».



