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    Финальные бои казахстанских боксеров на ЧМ-2023 покажут в прямом эфире

    13 Мая 2023, 09:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В субботу, 13 мая, два казахстанских боксера выступят в первый день финалов чемпионата мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В поединке за «золото» в весовой категории до 48 килограммов Санжар Ташкенбай встретится с боксером из Грузии Сахилом Алахвердови. Этот бой запланирован первым в сессии, которая начнется в 18:00 по астанинскому времени.

    Во втором по счету поединке Дулат Бекбауов сразится в финале в весовой категории до 67 килограммов с узбекистанским боксером Асадхуджей Муйдинхуджаевым.

    Прямая трансляция боев будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

    Напомним, всего в финал чемпионата мира в Ташкенте вышло пять казахстанских боксеров. Трое выступят во второй день финалов, 14 мая - это Махмуд Сабырхан (54 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг). Изначально в заявке сборной Казахстана на турнир было тринадцать спортсменов — восемь из них остались без медалей.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Бокс
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