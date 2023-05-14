Финал конкурса «Мост китайского языка» для студентов и школьников прошел в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинском техническом университета имени Абылкаса Сагинова прошел финал республиканского этапа Всемирного конкурса по китайскому языку «Мост китайского языка 2023». 26 человек соревновались в знании языка и культуры Поднебесной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Международный конкурс «Мост китайского языка» проводится ежегодно уже на протяжении 22 лет. Данное мероприятие было организовано Канцелярией государственной руководящей группы по распространению китайского языка за рубежом (Ханьбань) и призвано распространять китайский язык и культуру во всем мире.

Республиканский конкурс проводит Институт Конфуция при КарТУ при поддержке Посольства КНР в РК.

По условиям конкурса, участники продемонстрировали языковые навыки: разговорную речь и грамматику, а также знания по страноведению (Китая), творческие способности в области китайской культуры (песня, танец), музыкальный инструмент, каллиграфия, кисть, вырезной рисунок из бумаги, национальный вид спорта (у-шу, тай-цзи), комплексное знание китайского языка (проверка комплексных знаний и его практического применения).

В конкурсе приняли участие 26 победителя региональных этапов данного соревнования из Астаны, Алматы, Актобе и Караганды.

Первые два победителя Республиканского этапа конкурса поедут в город Пекин для дальнейшего участия во Всемирном конкурсе «Мост китайского языка». Из Караганды в поднебесную поедет Никита Слинько.

«В этом конкурсе я участвую уже третий раз, но в связи с условиями пандемии, предыдущие 2 раза проходили в онлайн-формате, и я впервые вижу все это вживую. Хотя идея поступления в Китай меня преследовала давно, но всерьез язык учить я начал относительно недавно — 3 года назад. Первый год обучения открыл мой старший брат, который на тот момент окончил Шаньдунский политехнический университет и приехал в Казахстан. Вследствие пандемии он мог уделять достаточно много времени моему обучению и, безусловно, его вклад как моего первого учителя сложно переоценить.

Касаемо конкурса могу только сказать, что при выборе материала для подготовки ты ищешь что-то, что на первый взгляд для жюри и зрителей может показаться невозможным (многим и обучение китайскому кажется таковым, хотя это в корне неверно), затем, через процесс упорной подготовки ты многократно делаешь то, что тебе самому казалось невозможным — тогда и только тогда происходит некая «магия».

Конечно, я не ожидал, что пройду этот этап конкурса, хотя весь персонал Института Конфуция при КарТУ меня настраивал именно на первое место. В любом случае, ожидал я этого или нет — уже неважно. Важно то, что процесс подготовки продолжается, и передо мной открылось достаточно много новых целей, и, как говорится в одной китайской пословице, при достаточном усердии даже гору можно сдвинуть с места», - говорит Никита.