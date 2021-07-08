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    Финал ЕВРО-2020: где смотреть трансляцию матча Италия - Англия

    8 Июля 2021, 10:00

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сборные Италии и Англии сыграют в финале чемпионата Европы-2020, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Финал состоится в ночь с 11 на 12 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Прямая трансляция финального матча Италия - Англия на телеканале «Qazaqstan» начнётся в 00:30, а на «Qazsport» в 00:45 по времени Нур-Султана.

    Напомним, в полуфинале сборная Италии в серии послематчевых пенальти выбила из турнира команду Испании (1:1 — в основное время, 4:2 — по пенальти), а сборная Англии в дополнительное время одержала победу над Данией (2:1). Для Англии это первый финал чемпионата Европы в истории. Что касается Италии, то она в 1968 году становилась чемпионом, а в финале уступала дважды — в 2000 и 2012 годах.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Италия Великобритания
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