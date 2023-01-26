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    Финал Australian Open-2023 с Еленой Рыбакиной и Ариной Соболенко состоится 28 января

    26 Января 2023, 20:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В субботу, 28 января, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (25-е место в рейтинге WTA) проведет финальный матч на Australian Open-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В финале в одиночном разряде Рыбакина сыграет с белоруской Ариной Соболенко (5-е место). Матч начнется в 14:30 по астанинскому времени.

    В полуфинале Australian Open Елена Рыбакина победила другую белорусскую теннисистку, Викторию Азаренко (24-е место) — 7:6, 6:3. Арина Соболенко одержала победу над полькой Магдой Линетт (45-е место) — 7:6, 6:2. Для Елены Рыбакиной это будет второй финал турнира Большого шлема после прошлогодней победы на Уимблдоне.

    Фото: Федерация тенниса Казахстана

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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