Финал Australian Open-2023 с Еленой Рыбакиной и Ариной Соболенко состоится 28 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В субботу, 28 января, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (25-е место в рейтинге WTA) проведет финальный матч на Australian Open-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финале в одиночном разряде Рыбакина сыграет с белоруской Ариной Соболенко (5-е место). Матч начнется в 14:30 по астанинскому времени.

В полуфинале Australian Open Елена Рыбакина победила другую белорусскую теннисистку, Викторию Азаренко (24-е место) — 7:6, 6:3. Арина Соболенко одержала победу над полькой Магдой Линетт (45-е место) — 7:6, 6:2. Для Елены Рыбакиной это будет второй финал турнира Большого шлема после прошлогодней победы на Уимблдоне.

Фото: Федерация тенниса Казахстана