Филиппины согласны на увеличение американского военного присутствия

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Соединенные Штаты и Филиппины в четверг объявили о планах расширения американского военного присутствия на филиппинской территории, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CNBC.
Министр обороны США Ллойд Остин прибыл на Филиппины во вторник для проведения переговоров с руководством страны о размещении дополнительных американских войск и оружия.
В совместном заявлении сторон сообщается о решении ускорить полную реализацию Соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA), целью которого является поддержка совместной подготовки, учений и взаимодействия.
В рамках расширения военного присутствия, США выделят 82 млн долларов на улучшение инфраструктуры в уже используемых пяти военных базах и четырех новых объектах в стратегических районах страны.
Американским силам был предоставлен доступ к пяти филиппинским военным базам в 2014 году на неопределенный срок в соответствии с оборонным пактом EDCA. В октябре 2022 года США запросили доступ для большего числа своих сил и вооружений, в основном на севере островного государства.
Конституция Филиппин запрещает постоянное базирование иностранных войск и их участие в локальных боевых действиях.
Фото: Rolex Delapena | Pool | Getty Images