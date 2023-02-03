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    Филиппины согласны на увеличение американского военного присутствия

    3 Февраля 2023, 15:52

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Соединенные Штаты и Филиппины в четверг объявили о планах расширения американского военного присутствия на филиппинской территории, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CNBC.

    Министр обороны США Ллойд Остин прибыл на Филиппины во вторник для проведения переговоров с руководством страны о размещении дополнительных американских войск и оружия.

    В совместном заявлении сторон сообщается о решении ускорить полную реализацию Соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA), целью которого является поддержка совместной подготовки, учений и взаимодействия.

    В рамках расширения военного присутствия, США выделят 82 млн долларов на улучшение инфраструктуры в уже используемых пяти военных базах и четырех новых объектах в стратегических районах страны.

    Американским силам был предоставлен доступ к пяти филиппинским военным базам в 2014 году на неопределенный срок в соответствии с оборонным пактом EDCA. В октябре 2022 года США запросили доступ для большего числа своих сил и вооружений, в основном на севере островного государства.

    Конституция Филиппин запрещает постоянное базирование иностранных войск и их участие в локальных боевых действиях.

    Фото: Rolex Delapena | Pool | Getty Images

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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