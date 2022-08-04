«Филип Моррис» не планирует производить стики в РК из-за повышения акцизов

В середине июля 2022 года в казахстанских СМИ писали о том, что компания «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) планирует релокацию производства изделий из нагреваемого табака (стиков) из Российской Федерации в Казахстан. В частности, заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров в интервью изданию Forbes.kz заявил о том, что ведомство ведет переговоры с ФМИ и стороны обсуждают возможность релокации в Казахстан.

В «Филип Моррис Интернэшнл» заявили, что продолжают активно работать над вариантами выхода (из России – прим.)» в контексте сложной и быстро меняющейся нормативно-правовой и операционной среды.

«Действительно, ранее мы выражали заинтересованность в расширении нашего производства в Казахстане за счет инвестирования в производство изделий из нагреваемого табака, которые, безусловно, менее вредны, чем сигареты. Наше видение состоит в том, что однажды эти продукты заменят сигареты, что станет благоприятным решением как для курильщиков, так и для системы общественного здравоохранения. Однако недавнее повышение акциза на нагреваемые табачные изделия приостановило обсуждение наших инвестиционных планов», - заявили в компании.

В ФМИ добавили, что надеются на то, что регулирующие органы в Казахстане присоединятся к тем странам, где признали бездымные продукты лучшей альтернативой для людей, которые в противном случае продолжали бы курить сигареты.

«Казахстан может стать центром производства и экспорта этих продуктов», - сказали в «Филип Моррис Интернэшнл».

Там также заявили, что компания остается предана казахстанскому рынку, как и 30 лет назад, когда она стала одним из первых международных инвесторов в республике.

23 июня текущего года Парламент принял поправки в Налоговый кодекс, согласно которым ставки акцизов на изделия с нагреваемым табаком составят 70% от размера ставок на обычные сигареты.

Тогда в социальных сетях разгорелась дискуссия о том, насколько данные меры окажутся оправданными. Некоторые эксперты, блогеры и общественники считали, что резкое повышение акцизов и запрет вейпов приведет к росту контрабанды и контрафактной продукции, из-за чего государство может лишиться налоговых поступлений, а население получит низкокачественный продукт. Также представители бизнеса и врачи призвали Минздрав РК провести тщательное исследование изделий с нагреваемым табаком и их вреда для организма человека.

Фото : forbes.kz



















