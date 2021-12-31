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    Филиалы ведущих российских вузов планируется открыть в Казахстане

    31 Декабря 2021, 12:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство образования и науки РК по поручению Главы государства проводит работу по открытию филиалов ведущих зарубежных вузов на территории Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

    Как сообщает МОН, 24 декабря состоялся телефонный разговор министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова с министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Фальковым. Министры обсудили вопросы сотрудничества в сфере высшего образования и науки, а также подписания нового межправительственного соглашения о сотрудничестве.

    В рамках достигнутых договоренностей 28 декабря в Москву была направлена казахстанская делегация во главе с вице-министром образования и науки Куанышем Ергалиевым. В составе делегации были также ректоры ряда национальных вузов страны.

    «В ходе рабочего визита мы провели ряд встреч с российскими коллегами. Встретились с представителями Министерства науки и высшего образования РФ, руководством Московского физико-технического института, Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

    Посетили эти вузы и провели переговоры по вопросам сотрудничества и открытия филиалов российских университетов у нас в стране. Также договорились о тесном сотрудничестве в рамках имеющихся соглашений и совместных программ. Кроме того, отдельным направлением будет активизация работы в рамках программы «Болашак» в части направления наших стипендиатов программы как на обучение, так и на стажировку в ведущие российские вузы«, – отметил вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев.

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    Образование Россия
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