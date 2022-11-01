Филиалы казахстанских вузов будут открываться за рубежом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О работе по созданию единого Центрально-Азиатского пространства высшего образования рассказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для расширения экспортных возможностей казахстанских вузов продолжатся меры по открытию филиалов за рубежом. Продолжится работа по созданию единого Центрально-Азиатского пространства высшего образования», - сказал Саясат Нурбек на заседании Правительства.

По его словам, совместно с партнерами прорабатывается вопрос создания Бюро по взаимодействию Центрально-Азиатских стран на платформе Казахстана.

«Все инициативы по интернационализации высшего и послевузовского образования лягут в основу международной инициативы Казахстана «Интеллектуальный «Шелковый путь», - добавил министр.



