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    Филиалы казахстанских вузов будут открываться за рубежом

    1 Ноября 2022, 11:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О работе по созданию единого Центрально-Азиатского пространства высшего образования рассказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для расширения экспортных возможностей казахстанских вузов продолжатся меры по открытию филиалов за рубежом. Продолжится работа по созданию единого Центрально-Азиатского пространства высшего образования», - сказал Саясат Нурбек на заседании Правительства.

    По его словам, совместно с партнерами прорабатывается вопрос создания Бюро по взаимодействию Центрально-Азиатских стран на платформе Казахстана.

    «Все инициативы по интернационализации высшего и послевузовского образования лягут в основу международной инициативы Казахстана «Интеллектуальный «Шелковый путь», - добавил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Центральная Азия Образование Вузы Международная деятельность РК Миннауки и высшего образования РК
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