Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Филиалы казахстанских вузов будут открываться за рубежом

1 Ноября 2022, 11:01
Филиалы казахстанских вузов будут открываться за рубежом
1 Ноября 2022, 11:01

Филиалы казахстанских вузов будут открываться за рубежом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О работе по созданию единого Центрально-Азиатского пространства высшего образования рассказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для расширения экспортных возможностей казахстанских вузов продолжатся меры по открытию филиалов за рубежом. Продолжится работа по созданию единого Центрально-Азиатского пространства высшего образования», - сказал Саясат Нурбек на заседании Правительства.

По его словам, совместно с партнерами прорабатывается вопрос создания Бюро по взаимодействию Центрально-Азиатских стран на платформе Казахстана.

«Все инициативы по интернационализации высшего и послевузовского образования лягут в основу международной инициативы Казахстана «Интеллектуальный «Шелковый путь», - добавил министр.


Новости по теме
Асхат Аймагамбетов встретился с населением ВКО
Как увеличивают количество мест в детсадах Карагандинской области
Прозрачность во внутренней политике Казахстана должна стать залогом стабильности в регионе – эксперт
Читайте также
Узбекистан признал киберспорт официальным видом спорта
Как решают проблему с очередями в детсады в Карагандинской области
Асхат Аймагамбетов встретился с населением ВКО
Когда в Казахстане прогнозируется всплеск рождаемости
Директор отделения ООН в Женеве дала оценку Казахстану в международном сообществе
Как увеличивают количество мест в детсадах Карагандинской области
Прозрачность во внутренней политике Казахстана должна стать залогом стабильности в регионе – эксперт
11 школ до конца 2025 года планируют построить в Абайской области
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Мейрам Кажыкен встретился с избирателями в Таразе
3 Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане
4 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
5 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору