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    Филиалы известных российских вузов откроют в Казахстане

    10 Февраля 2022, 21:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о результатах переговоров с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в сфере образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Большую практическую отдачу также приносит межрегиональное сотрудничество. В структуре общего товарооборота доля взаимовыгодной торговли между нашими странами и регионами занимает порядка 70%. Продуктивное партнерство Казахстана и России постоянно расширяется за счет новых инвестиционных точек роста. Сегодня подписан ряд документов, которые позволят нашим странам значительно продвинуться в вопросах цифровизации, освоения космоса, подготовки специалистов в области атомной энергетики», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время пресс-подхода.

    По словам Президента, с учетом востребованности в Казахстане высококвалифицированных кадров инженерно-технического профиля, особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере образования.

    «Сегодня я выразил признательность уважаемому Владимиру Владимировичу за согласие направить в Казахстан филиалы самых известных вузов РФ, прежде всего технических. Думаю, что они внесут очень серьезный вклад в развитие образования в нашей стране. Мы приветствуем предметные договоренности по расширению сети филиалов ведущих российских вузов в Казахстане. В Казахстане будут открыты такие филиалы, которые на слуху у всех – это МИФИ, Университет им. Губкина, Бауманское училище. Считаю, это очень серьезный прогресс в области образования и взаимной поддержки», - подчеркнул Глава государства.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Образование Вузы Россия
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