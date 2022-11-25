Филиал Университета Калгари планируется открыть в Семее

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан и Канада договорились в следующем году открыть филиал Университета Калгари в Семее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы целенаправленно работали, выполняя поручение Президента по привлечению передовых вузов мира. Канада находится в мировом топе по образовательной системе, в частности высшим учебным заведениям. У нас прекрасно сотрудничает Университет Макгилла с Казахским национальным университетом имени Аль-Фараби. Достигнута договоренность в следующем году открыть филиал Университета Калгари в Семее. Это очень серьезный прорыв. В данном направлении мы будем дальше работать», - сообщил посол Казахстана в Канаде Акылбек Камалдинов в кулуарах V юбилейного заседания казахстанско-канадского делового совета.

Каким специальностям смогут обучаться в филиале университета будут решать сами вузы. На данный момент принято политическое решение.

В одном из самых весомых рейтингов высших учебных заведений - академическом рейтинге университетов мира, который составляет Center for World University Rankings (CWUR), Университет Калгари занимает 8 место в Канаде и 190 место в мире. Рейтинг выделяет 2 тысячи лучших вузов среди почти 20 тысяч учебных заведений по всему миру.

В мае текущего года сообщалось, что среди всех вузов Казахстана в престижный рейтинг CWUR вошел только Назарбаев Университет, заняв 1 765 место в ТОП-2000 среди 19,8 тысяч вузов мира.



