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    Филиал университета Аризоны в Петропавловске примет первых студентов

    23 Июля 2022, 13:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек обсудил с временным поверенным в делах США в Республике Казахстан Джуди Куо приоритеты сотрудничества в сфере знаний. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Саясат Нурбек поделился видением развития вузовской науки и обозначил основные цели, от исполнения которых в значительной степени будет зависеть успех работы нового министерства – это увеличение расходов на финансирование науки и повышение престижа профессии ученого.

    «Мы должны возродить интерес к науке у молодежи, создать эффективную научную среду в вузах. Для этого, мы готовы внедрять у себя лучшие мировые практики», - сказал министр.

    Среди ключевых проектов, над которыми работает ведомство, Саясат Нурбек отметил направление на стажировку в лучшие вузы мира 500 казахстанских ученых, а также открытие 5 филиалов мирового уровня университетов в Казахстане. Одним из таких проектов является филиал Университета Аризоны в Петропавловске, который уже в сентябре примет первых студентов. По мнению временного поверенного в делах США в Республике Казахстан, открытие филиала американского вуза, может стать хорошим примером сотрудничества между Казахстаном и США в сфере высшего образования и науки.

    «Предлагаем создать рабочую группу, куда войдут представители Казахстана и США для обсуждения реализации программы Фулбрайт в Казахстане», - предложила Джуди Куо.

    Программа Фулбрайт основана 1946 году для продвижения взаимного согласия между американским народом и людьми из разных стран мира. Она направлена на повышение квалификации школьных учителей, программу студенческого обмена, стимулирование интереса к науке, инженерии и математике у школьниц старших классов, а также развитие женского лидерства среди студенческой молодежи.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Образование США Международная деятельность РК Петропавловск Миннауки и высшего образования РК
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