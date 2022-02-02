Филиал Университета Аризоны может заработать в Казахстане в сентябре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев провел онлайн-встречу с президентом Университета Аризоны доктором Р. Роббинсом и спикером палаты представителей Аризоны Р. Бауэрсом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

На переговорах обсуждались вопросы стратегического партнерства и открытия филиала Университета Аризоны на базе СКУ имени М. Козыбаева.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести работу по открытию филиалов зарубежных вузов.

В ходе встречи стороны обсудили детали дальнейшей совместной работы. Спикер палаты представителей штата Аризоны Рассел Бауэрс заявил о готовности всесторонне поддержать проект и подчеркнул важность стратегического партнерства в деле повышения качества образования.

Вице-министр К. Ергалиев рассказал о принятых изменениях в нормативных правовых документах для реализации этого проекта. Стороны обсудили порядок осуществления образовательной деятельности, привлечения иностранных ученых для преподавательской деятельности и вопросы лицензирования.

Имеется договоренность, что обучение будет вестись на английском языке по аккредитованным в США образовательным программам по таким направлениям, как «Образование», «IT», «Инженерия», «Агротехнология» и другие.

Основной акцент будет сделан на развитии двудипломных программ и проведении совместных научных исследований. Будут привлечены зарубежные профессора и представители бизнес-сообщества.

Теперь предстоит принять нормативный правовой документ, закрепляющий детали стратегического партнерства и в итоге начать работу Университета Аризоны в сентябре 2022 года.

Открытие кампусов зарубежных вузов позволит сократить отток студентов за границу, внедрить мировые стандарты и новые подходы в системе казахстанского высшего образования и усилить конкуренцию между отечественными вузами.

Напомним, что в июне 2021 года был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством образования и науки, Северо-Казахстанским университетом имени М. Козыбаева и Университетом Аризоны.