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    Филиал шотландского вуза примет первых 300 студентов в Актобе

    20 Февраля 2023, 02:44

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – На базе регионального университета имени Кудайбергена Жубанова откроется филиал ведущего зарубежного технического вуза Heriot-Watt. В этом году здесь примут на грантовой основе 300 студентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках исполнения поручения Президента РК по переформатированию системы высшего образования в соответствии с запросами экономики, в 2022 году между акимом Актюбинской области Ералы Тугжановым и ректором Heriot-Watt Марком Биггсом была достигнута договоренность об открытии филиала ведущего зарубежного вуза на базе Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова (АРУ).

    Уже в текущем году первые 300 студентов смогут обучаться по трем образовательным программам уровня бакалавриата: Геоинженерия, Электроэнергетика, Компьютерная инженерия. По каждой специальности выделяется по 100 грантовых мест. Выпускникам будут выдаваться двойные дипломы университета Heriot-Watt и университета имени К. Жубанова.

    «Для развития науки должна быть сильная академическая основа, поэтому мы выбрали для сотрудничества этот вуз. Для поступления в ВУЗ необходимо знание английского языка, немаловажно иметь высокий балл по ЕНТ. В этом году мы примем 300 студентов», - сказала ректор актюбинского вуза Лаура Карабасова в ходе совещания в акимате области.

    Трехсторонний меморандум о сотрудничестве между Министерством науки и высшего образования РК и университетом Heriot-Watt и АРУ был подписан в Великобритании в феврале.

    «Открытие филиала такого уровня – историческое событие. Это один из крупнейших проектов, который охватит несколько регионов Казахстана. Эта инициатива позволит усилить научное и академическое развитие нашего региона, внедрить передовой научный опыт и дать нашей молодежи возможность учиться у себя дома в соответствии с мировыми стандартами. Подготовка востребованных кадров остается приоритетным направлением, эту проблему мы намерены решать в рамках проекта «Мамандығым – болашағым» по формированию регионального атласа «Жаңа мамандықтар» совместно с местными промышленными предприятиями. Я готов рассмотреть и поддержать интересные идеи, которые положительно скажутся на развитии региона», - добавил аким области.

    Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что до 2029 года в Казахстане планируется открытие филиалов 12 зарубежных университетов.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Образование Вузы Регионы Актобе
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