Филиал финпирамиды GAP выявили в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Сумма причиненного ущерба составила почти 15 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по финансовому мониторингу.

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по ЗКО расследует уголовное дело в отношении потребительского кооператива «GAP» (Global Asar Project) по статье «Создание и руководство финансовой пирамидой».

«В 2021 году на территории ЗКО создана финансовая пирамида путем перераспределения активов и обогащения одних участников за счет взносов других. Пострадали 14 граждан. Сумма причиненного ущерба составила почти 15 млн тенге», - сообщили в пресс-службе ведомства.