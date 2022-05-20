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    Филиал финпирамиды GAP выявили в ЗКО

    20 Мая 2022, 13:10

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Сумма причиненного ущерба составила почти 15 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по финансовому мониторингу.

    Департамент Агентства по финансовому мониторингу по ЗКО расследует уголовное дело в отношении потребительского кооператива «GAP» (Global Asar Project) по статье «Создание и руководство финансовой пирамидой».

    «В 2021 году на территории ЗКО создана финансовая пирамида путем перераспределения активов и обогащения одних участников за счет взносов других. Пострадали 14 граждан. Сумма причиненного ущерба составила почти 15 млн тенге», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Западно-Казахстанская область Борьба с преступностью Другие государственные органы Видео Регионы Казахстана Общество Финансовая пирамида
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