Филиал авторитетного британского университета будет открыт на территории МФЦА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во исполнение поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученного на заседании Мажилиса Парламента 11 января т.г. по открытию кампусов ведущих зарубежных вузов, заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов сегодня провел встречу с иностранными инвесторами в сфере образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Во встрече также приняли участие представители заинтересованных государственных органов и Управляющий МФЦА К. Келимбетов.

Рассматривалась возможность открытия двух филиалов зарубежных технических вузов, британского и российского, один из которых будет открыт на площадке МФЦА. В филиалах обучение будет осуществляться по приоритетным направлениям подготовки кадров, а также с учетом потребности экономики страны.

Заместитель Премьер-Министра РК Е. Тугжанов выразил готовность казахстанской стороны оказать необходимое содействие в открытии филиалов авторитетных зарубежных университетов. Вице-премьер дал конкретные поручения Министерству образования и науки по ускорению переговоров с потенциальными инвесторами с детальным изучением предложений зарубежных университетов.

Также была проведена встреча по вопросам реализации инвестиционных проектов в сфере здравоохранения с представителями инвестиционных компаний Австрии и Турецкой Республики. В ходе переговоров были рассмотрены возможности открытия многопрофильной больницы, а также применения инновационных решений в сфере здравоохранения Казахстана. Предложения компаний будут рассмотрены Министерством здравоохранения совместно с заинтересованными государственными органами.