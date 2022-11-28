Филиал ассоциации национальнах видов спорта откроют в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Филиал ассоциации национальных видов спорта будет открыт в Актобе. Такое решение было принято на совещании по развитию спорта и физической культуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях исполнения поручений Главы государства в нашем регионе принимаются все меры по развитию массового спорта, олимпийских и неолимпийских видов. Президент ставит перед нами задачу по популяризации национальных видов спорта. Они являются важнейшим элементом культуры и традиций казахов, которые показывают всему миру величие и мудрость нашего народа.

В Актобе впервые проходит VI чемпионат мира по тогызкумалаку, в котором участвуют спортсмены из более чем 20 стран. Это свидетельствует о том, что некоторые виды спорта уже вышли за пределы нашей страны. Мы готовы создавать все условия для популяризации, их развития, повышения имиджа традиций Великой степи и выхода на международный спортивный уровень», - подчеркнул аким области Ералы Тугжанов.

Президент ассоциации национальных видов спорта Исламбек Салжанов поблагодарил акима области за всестороннюю поддержку.

«Учитывая, что в регионе уделяется огромное внимание развитию национальных видов спорта, я предлагаю создать Актюбинскую областную ассоциацию, которая объединит все федерации, действующие здесь, позволит решить множество вопросов, связанных с пропагандой национального спорта.

В 2024 году в Казахстане пройдут 5-ые Всемирные игры кочевников. Мы должны организовать спортивное мероприятие на высоком уровне и подготовить лучших спортсменов для участия в нем», - сказал Салжанов.



