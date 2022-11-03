Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Фильм «Зере» участвует в Ханойском международном кинофестивале

    3 Ноября 2022, 21:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полнометражная картина «Зере» от режиссера Даурена Камышбаева участвует в кинофестивале во Вьетнаме в конкурсе полных метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу киностудии «Казахфильм».

    Международный кинофестиваль в Ханое, сокращенно HANIFF, - основан в 2010 году как Вьетнамский международный кинофестиваль, знакомит зрителей с новыми фильмами всех жанров, включая полнометражные, короткометражные, документальные, анимационные.

    «Зере» - это драма с близким казахстанцам сюжетом, повествует о свободолюбивой девушке, восставшей против воли своей матери, когда после трагической гибели мужа она решает продать дочь в жены самому богатому и влиятельному человеку в ауле. Но Зере влюблена в гордого рыбака Талапа и сбегает с ним на соседний остров.

    Главные роли в картине исполнили Адина Бажан, Сануржан Сулейменов, Мурат Бисембин, Берик Айтжанов, Ольга Ландина, Елжас Рахим и другие, а сами съемки проходили в окрестностях озера Балхаш, на рыбацком острове Тайсойган, на фоне мойынкумских песков.


    Фото: kazakhfilm.kz
    Культура Кинематограф Казахфильм
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сколько средств потратили на съемки нашумевшего фильма «Отыздан  асып барамын»
    Фильм «Черная Пантера: Ваканда навеки» в кинотеатрах покажут на казахском языке
    Марафон бесплатного показа новых казахстанских фильмов стартовал в Байконуре
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Мейрам Кажыкен встретился с избирателями в Таразе
    3 Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане
    4 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    5 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
    Новости партнеров