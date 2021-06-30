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    Фильм «Штрихи к портрету. Лидер» покажут на телеканале «Хабар»

    30 Июня 2021, 15:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 июля в эфире телеканала «Хабар» в 21:30 состоится показ фильма «Штрихи к портрету. Лидер». Об этом написал на своей странице в сети Twitter пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Айдос Укибай, передает МИА «Казинформ».

    «1 июля в эфире телеканала «Хабар» в 21:30 состоится показ фильма «Штрихи к портрету. Лидер». Это продолжение совместного документального проекта пресс-службы Елбасы и журналиста А. Адиловой, посвященного жизни и деятельности Первого Президента Казахстана», - написал Айдос Укибай.

    Напомним, 8 января в эфире телеканала «Хабар» вышло продолжение документального проекта «Штрихи к портрету».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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