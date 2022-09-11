Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Фильм «Паралимпиец» откроет Дни казахстанского кино на Ташкентском кинофестивале

    11 Сентября 2022, 11:45

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Дни кино Казахстана, которые пройдут в рамках XIV Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового пути», откроются художественным фильмом-новинкой 2022 года «Паралимпиец», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По сообщению организаторов кинофестиваля, картина будет показана зрителю 13 сентября в Ташкентском театре музыкальной драмы и комедии имени Мукими.

    Сюжет фильма «Паралимпиец» режиссера Алдияра Байракимова повествует о лыжнике Максате, мечтающем о золоте Олимпийских игр, который попадает в автокатастрофу и лишается ноги. После долгих внутренних переживаний Максат решает вернуться в спорт.

    Ранее сообщалось, что почетными гостями международного кинофестиваля в Ташкенте станут такие гранды мирового кино, как Такеши Китано, Арманд Ассанте, Бурак Озчевит, Сергей Безруков, Джонни Депп (онлайн), Тимур Бекмамбетов и многие другие.

    Ташкентский кинофестиваль, также известный под названием Международный кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки, традиционно проводился в столице Узбекистана с 1968 по 1997 год. Кинофестиваль «Жемчужина Шелкового пути» был возрожден в 2021 году по инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, и стал ежегодным.

    Фото: phonoteka.org

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Культура Узбекистан Кинематограф
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Вице-президент КФБ: Успех в Ташкенте - победа всей страны
    Отказ от дресс-кода летом сэкономит до 7% энергопотребления – эксперты из Узбекистана
    Как фильмы российского режиссера о Казахстане становятся лучшими на кинофестивалях
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    4 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    5 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    Новости партнеров