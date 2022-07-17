Фильм о Жалантос-бахадуре снимут в Узбекистане - обзор зарубежной казахоязычной прессы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» представляет еженедельный обзор зарубежной прессы, распространяющей новости на казахском языке.

Юртовый суд в Каражоне - CNR

В начале недели на китайском информационном портале «Центральное народное радио» была опубликована информация о туристской зоне Каражон в Текесском районе Илийской Казахской автономной области Китая, которая является туристическим районом государственного масштаба. С недавних пор количество туристов, желающих посетить эти места, увеличилось. Однако вместе с тем и увеличилось количество возникающих противоречий и споров. В начале 2021 года Текесское районное народное судебное учреждение в целях развития выездного суда, соответствующего данному туристскому месту, создало «выездной юртовый суд Каражона» и восстановило пробелы в законодательстве. Это сделано для защиты законных прав и интересов простого народа, сообщает информационный портал «Центральное народное радио» Китая.

По данным китайских СМИ, в этом году выездной юртовый суд Каражона завершает дела на месте. Этот институт продемонстрировал свою эффективность в вопросах рассмотрения жалоб, разрешений споров, связанных с туризмом.

С момента создания юрточного кочевого суда до настоящего времени успешно решены 135 спорных вопросов, касающихся путешествий, брака и так далее.

В Узбекистане снимут фильм о Жалантос-бахадуре – «ӨзА»

Будет снят фильм об основателе Регистана в Самарканде Жалантос-бахадуре, сообщает информационное агентство «ӨзА». Об этом стало известно в ходе презентации фильма о человеке, который получил известность, построив медресе «Шердор» и «Тилакори» на площади Регистан в Самарканде.

По данным узбекских СМИ, Жалантос-бахадур является героем национального уровня. Благодаря ему весь мир наслаждается красотой и роскошью площади Регистан. В 15 веке при медресе, построенном господином Улугбеком, спустя два века по его приказу были построены два медресе – «Шердор» и «Тилакори». Узбекское издание отмечает, что, к сожалению, мало информации о Жалантосе. Презентованный фильм снят по личному заказу президента Узбекистана и направлен на то, чтобы донести до людей, особенно молодежи, как создавалось архитектурное наследие.

По данным информационного агентства «ӨзА», Самарканд становится центром притяжения иностранных кинематографистов, стремительно растет престиж города как места киносъемок. Как отметил генеральный директор Агентства по кинематографии Фирдавс Абдухоликов, Самарканд стал местом съемок совместных фильмов. В ближайшее время здесь начнутся съемки совместного фильма узбекско-таджикских кинематографистов «Навои и Джамий». Кроме того, в Самарканде начнутся съемки турецкого сериала в жанре экшн.

Жалантос-бахадур Сейткулулы (1576-1656) родился в Казалинском районе Кызылординской области. Является казахским батыром, эмиром Самарканда, родственником Айтеке би, жившего в ХVІІ-ХVІІІ веках. Согласно историческим источникам, в 1640 году Жалантос-батыр нанес поражение калмыцкому хану Батуру, который напал на казахские и узбекские земли.

Казахские народные промыслы получают развитие - CNR

Сырмак – изделие, изготовленное из тонкой овечьей шерсти. У казахского народа широко распространены три основных способа сырмакского шитья, такие как: қайып сыру, тепшіп сыру, қабып сыру

Этот вид национального ремесла широко распространен у китайских казахов и по сей день. В некоторых регионах современные женщины-ремесленники вместе шьют сырмак.

Администрация Шагантогайского района Китая налаживает развитие народных художественных промыслов, уделяет большое внимание совместной работе с организаторами и оказывает поддержку профессионалам, сообщает китайское информационное агентство «Центральное народное радио».

По данным СМИ, казахские девушки из сел Алтынемиль, Карасай, Актекше, Жанажер и Мухыр- создают совместную организацию по пошиву и вышивке национальных ремесел, а также занимаются профориентацией женщин.

Житель села алтынемиль, занимающийся шитьем сырмака, также отмечает, что его нынешняя работа радует.

Производство электроэнергии из возобновляемых источников в Казахстане выросло на 21% - Parstoday

Иранское информационное агентство Parstoday опубликовало информацию о том, что производство электроэнергии из возобновляемых источников в Казахстане выросло на 21%.

По данным агентства, в первом квартале 2022 года выработка электроэнергии из возобновляемых источников энергии увеличилась на 14,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 933,1 млн киловатт-часов. Хотя солнечные электростанции имеют наибольшую установленную мощность среди возобновляемых источников энергии, ветровые электростанции фактически произвели наибольшее количество электроэнергии в Казахстане, увеличившись на 27,1 процента в год и составив около 545 млн киловатт часов электроэнергии.

По данным иранских СМИ, доля электроэнергии, произведенной возобновляемыми источниками в общем объеме производства электроэнергии, достигла 3,03 процента и выросла на 2,64 процента по сравнению с прошлым годом. В первом квартале 2022 года установленная мощность возобновляемых источников энергии в Казахстане достигла 2,1 тыс. мегаватт, что на 21,1% больше, чем в прошлом году.

Серик Бердымуратулы удостоен звания борца государственной степени - Kaznews

В Монголии был организован национальный праздник, посвященный 2230, 2231-летию империи гуннов, 815, 816-летию установления Монгольской империи, 110, 111-летию национально-освободительного движения и 99-летию народной революции.

Были организованы соревнования по борьбе, посвященные 100-летию народной революции, национальному празднику Монголии.

Уроженец Баян-Ульгийского региона Серик Бердымуратулы завоевав победу, был удостоен звания «Заан», пишет монгольское информационное агентство Kaznews.

Стартовал XXX международный праздник туризма Илийский Тулпар - CNR

В целях развития культуры конного спорта в степях Монгулкюрейского района Китая стартовал XXX Международный праздник туризма, сообщает информационный портал «Центральное народное радио» Китая.

В этом году праздник Тулпара продлится до октября и в рамках празднования будет организовано около 30 культурных мероприятий.