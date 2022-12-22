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    Фильм о Рахимжане Кошкарбаеве и Григории Булатове покажут на международном фестивале

    22 Декабря 2022, 07:30

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Картина казахстанского кинематографа будет показана на XIX Международном фестивале военно-патриотического фильма «Волоколамский рубеж», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие ежегодно проходит в Волоколамске и представляет палитру кинематографа разных стран. Нынешний фестиваль проходит 20-23 декабря, в эти дни пройдут три конкурсные программы: игрового полнометражного кино, документального кино и короткометражного кино, также состоятся круглые столы и мастер-классы.

    Как отметил в своем выступлении глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка, фестиваль военно-патриотического фильма не случайно проходит на Волоколамской земле, так как здесь 81 год назад в результате ожесточенных, кровопролитных боев бойцы многонациональной дивизии Панфилова ценой собственной жизни дали отпор фашистским захватчикам.

    На фестивале кинематографисты разных стран представят свыше 50 игровых и документальных фильмов. Это будут работы из Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Мозамбика, Нидерландов, Польши, США, Франции, Японии.

    Нашу республику представляет документальный фильм «Батыры Великой Отечественной: Рахимжан Кошкарбаев, Григорий Булатов» режиссера Константина Харалампидиса.

    Поприветствовать волоколамцев и участников кинофестиваля приехали представители Госдумы РФ, казахской и кыргызской диаспор, а также внучка Героя Советского Союза генерала Ивана Панфилова Айгуль Байкадамова.

    В рамках открытия фестиваля за проводимую военно-патриотическую работу и популяризацию массового героизма воинов-казахстанцев в годы ВОВ руководству Волоколамского городского округа от имени главнокомандующего Национальной гвардии РК генерал-майора Еркина Ботаканова вручены памятные нагрудные знаки. Соответствующий приказ и слова благодарности довели офицеры Нацгвардии подполковники Тимур Рахимов и Улугбек Караев.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    Культура Международная деятельность РК Кинематограф
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