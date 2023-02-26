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    Фильм о психиатрической клинике выиграл на Берлинале

    26 Февраля 2023, 06:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Документальный фильм «На «Адаманте» режиссера Николя Филибера получил «Золотого медведя» Берлинале. «Медведь» за актерскую работу достался восьмилетней испанке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    Главный приз 73-го кинофестиваля Берлинале получил документальный фильм французского режиссера Николя Филибера «На «Адаманте», который рассказывает о плавающем по реке Сене парижском центре помощи людям с психическими расстройствами. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщили на церемонии награждения, прошедшей в главном фестивальном дворце.

    «Золотого медведя» крайне редко присуждают документальному кино. Агентство dpa сообщает, что сам режиссер прокомментировал эту новость восклицанием: «Вы что, с ума сошли?».

    Вторая по значению награда – большой приз жюри – досталась немецкого кинорежиссеру Кристиану Петцольду (Christian Petzold) за драму «Красное небо» о том, как компания молодых людей на Балтийском побережье познает муки творчества и муки любви. «Красное небо» – вторая часть трилогии Петцольда, в которой реальность встречается с фантастическими явлениями. Первая часть, «Ундина», о берлинской русалке, была показана на Берлинале в 2020 году.

    «Серебряный медведь» за лучшую актерскую работу был присужден восьмилетней Софии Отеро за главную роль в испанской драме «20 тысяч разновидностей пчел». «Медведя» за лучший сценарий получила немецкий режиссер Ангела Шанелек (Angela Scnanelec).

    Ранее сообщалось, что Стивен Спилберг получил «Золотого медведя» Берлинале. 76-летний американский кинорежиссер добавил к своим бесчисленным наградам еще одну: почетного «Золотого медведя» за совокупность жизненных достижений Берлинского международного кинофестиваля. Торжественная церемония вручения состоялась в немецкой столице во вторник, 21 февраля.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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