Фильм о погибшем полицейском сняли в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Конституции в Целиноградском отделе полиции состоялась презентация фильма, посвященного погибшему сотруднику Женису Куптенову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, в преддверии празднования Дня Конституции Республики Казахстан в отделе полиции Целиноградского района состоялась презентация документального фильма «Түнгі оқиға ізімен» о погибшем сотруднике Женисе Куптенове.

«Лейтенант полиции погиб при исполнении служебного долга, охраняя общественный порядок и обеспечивая конституционное право граждан на тишину и покой. В 2007 году, возвращаясь домой на личном авто, оперуполномоченный увидел на остановке в селе Акмол группу молодых людей, которые вели себя шумно и распивали спиртное. Остановившись, Женис Жангабылович сделал им замечание. Однако шумная компания подвыпивших молодых людей и не думала расходиться. Лейтенант полиции вышел из машины и пытался вразумить разгоряченных парней. В какой-то момент один из нарушителей тишины подошел к полицейскому сзади и ударил его. К нему присоединились остальные участники посиделок. Избив сотрудника полиции, молодые люди сбежали. Полицейского доставили в больницу. Однако спасти жизнь стражу порядка не удалось. Дома, не подозревая о случившемся, его ждали беременная супруга и маленькая дочь», - рассказала пресс-секретарь ведомства Асем Абдыкаримова.

Фильм был показан личному составу районного отдела. Главную роль в постановке сыграл сотрудник Целиноградского отдела полиции старший сержант Аян Нурманов. Гостями мероприятия стали родные и близкие полицейского.

Эта история не оставила равнодушными никого из присутствовавших в зале.

«Женис Жангабылович был очень хорошим человеком, ответственным сотрудником, любящим свою работу. Помню, как он мечтал работать в отделении криминальной полиции», - вспоминает инспектор группы кадровой политики майор полиции Риза Куржибаева. Начальник Целиноградского РОП Канат Битаков вручил маме, супруге и дочери погибшего коллеги цветы, а сыну Нурженису – картину. В свою очередь, мама погибшего Багым и супруга Нургуль поблагодарили полицейских за внимание и уважение, оказанное их семье.

В торжественной обстановке молодые сотрудники, начинающие свою службу в органах внутренних дел, приняли присягу.