Фильм о немцах-меннонитах снимают в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Съемки документального фильма о немцах-меннонитах проходят в Павлодарской области. Картина рассказывает о потомках меннонитов и депортированных немцев, которые сегодня стремятся сохранить вымирающий языковой диалект, старинные традиции и очень любят свою Родину – Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главные герои фильма - семейство Герценов из села Ольгино Успенского района. Они потомки немцев-меннонитов и депортированных немцев. Герцены стремятся сохранить и передать своим детям и внукам уникальный вымирающий языковой диалект Mennonitenplatt, старинные традиции и культуру предков. Не хотят никуда уезжать - любят свою Родину - Казахстан за единство, многонациональный колорит и бескрайние, широкие степи», - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» режиссер и сценарист фильма Марина Ангальдт.

По ее словам, съемки осуществляются при финансовой поддержке ОФ «Казахстанское объединение немцев «Возрождение».

«Еще в прошлом веке на территории Павлодарской области жили немцы-меннониты, носители нижненемецкого диалекта. В начале XX столетия под Павлодаром появились пятнадцать меннонитских поселений. Самое первое из них – оно называлось Хутор Корниса — возникло в 1900-1901 годах, - добавила Марина Ангальдт. - Предки Николая Даниловича – основатели села Гальбштадт – немцы-меннониты из Таврической и Екатеринославской губерний. Поселение это, располагавшееся недалеко от Ольгино, позднее было переименовано в Наташино, а в 2001 году ликвидировано».

По официальной информации, казахстанские этнические немцы владеют такими диалектами немецкого языка, как баварский, пфальцский, швабский, гессенский, южнофранконский и нижненемецкий.