+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Фильм о музее Первого Президента РК подготовило МИА «Казинформ»

1 Декабря 2021 10:08
Поделиться:
Фильм о музее Первого Президента РК подготовило МИА «Казинформ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает вашему вниманию фильм на двух языках о музее Первого Президента РК - Елбасы, подготовленный специально ко дню Первого Президента Казахстана.

Новости по теме
Купюру с изображением Елбасы выпустил Нацбанк
Музей Первого Президента РК - Елбасы: чем он уникален и притягателен Костанайских полицейских наградили ко Дню Первого Президента Казахстан отмечает День Первого Президента

В Музее Библиотеки Первого Президента РК - Елбасы, расположенном в Нур-Султане, хранятся различные экспозиции, представлены уникальные экспонаты, отражающие этапы становления и развития независимого Казахстана. Здесь собраны и необычные экспозиции - будь это личные вещи Елбасы в виде костюма, ручек, и подарков.

В фондах Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы собраны печатные и электронные издания и экспонаты из личной коллекции Нурсултана Назарбаева: подарки глав государств и их официальных представителей, изделия искусства и исторические раритеты.

Здесь представлены уникальные экспонаты, отражающие основные этапы становления и развития независимого Казахстана.

Ранее мы рассказывали о том, чем уникален и притягателен музей Первого Президента РК.


Подписывайтесь на наш канал:

#СМИ   #Первый Президент - Елбасы  
Поделиться:
Новости по теме
Купюру с изображением Елбасы выпустил Нацбанк
Музей Первого Президента РК - Елбасы: чем он уникален и притягателен
Костанайских полицейских наградили ко Дню Первого Президента
Казахстан отмечает День Первого Президента
Популярное
1 Министерство финансов Казахстана призвало предпринимателей не поддаваться на провокации
2 103 автомобиля эвакуировано в Талдыкоргане
3 Жительница Атырау продавала трамадол
4 19-летнюю девушку сбил грузовик на пешеходном переходе в Актобе
5 Мужчина, перевозивший похищенный скот в багажнике, задержан в ВКО
6 Какая погода ожидает казахстанцев в декабре
Читайте также
Ко дню Первого Президента наградили лучших актюбинских полицейских
Продуктовые корзины раздали нуждающимся в столичном Доме дружбы
Министерство финансов Казахстана призвало предпринимателей не поддаваться на провокации
103 автомобиля эвакуировано в Талдыкоргане
Жительница Атырау продавала трамадол
19-летнюю девушку сбил грузовик на пешеходном переходе в Актобе
Мужчина, перевозивший похищенный скот в багажнике, задержан в ВКО
Какая погода ожидает казахстанцев в декабре
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив