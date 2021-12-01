Фильм о музее Первого Президента РК подготовило МИА «Казинформ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает вашему вниманию фильм на двух языках о музее Первого Президента РК - Елбасы, подготовленный специально ко дню Первого Президента Казахстана.

В Музее Библиотеки Первого Президента РК - Елбасы, расположенном в Нур-Султане, хранятся различные экспозиции, представлены уникальные экспонаты, отражающие этапы становления и развития независимого Казахстана. Здесь собраны и необычные экспозиции - будь это личные вещи Елбасы в виде костюма, ручек, и подарков.

В фондах Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы собраны печатные и электронные издания и экспонаты из личной коллекции Нурсултана Назарбаева: подарки глав государств и их официальных представителей, изделия искусства и исторические раритеты.

Здесь представлены уникальные экспонаты, отражающие основные этапы становления и развития независимого Казахстана.

Ранее мы рассказывали о том, чем уникален и притягателен музей Первого Президента РК.