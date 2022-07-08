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    Фильм о Мукагали Макатаеве вошел в основную программу кинофестиваля в Казани

    8 Июля 2022, 13:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фильм «Мукагали» известного казахстанского режиссера Болата Калымбетова вошел в основную конкурсную программу XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино, который пройдет с 7 по 11 сентября 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахфильм».

    Кинолента, снятая киностудией «Казахфильм» имени Шакена Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК, расскажет о последних годах жизни легендарного казахского поэта Мукагали Макатаева. Мировая премьера фильма состоялась в рамках 25-го Таллиннского кинофестиваля «Тёмные ночи» (PÖFF), где казахстанская картина была удостоена приза экуменического жюри. В марте текущего года биографическая картина была представлена в секции «Мировое кино» 26-го Международного кинофестиваля в Керале (Индия).

    Председатель отборочной комиссии XVIII КМФМК Нина Кочеляева сообщила, что в этом году у фестиваля обширная география. В основной конкурсной программе, куда вошли 10 картин, представлены фильмы из Турции, Казахстана, Индии, Ирана, Бангладеш, России, Египта, Шри-Ланки, а также две ленты, снятые в копродукции. Всего в этом году было зарегистрировано 625 заявок из 44 стран мира.

    Стоит отметить, что в рамках деловой площадки XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино состоится второй кинорынок, а также международный питчинг кинопроектов, который предоставляет возможность талантливым кинематографистам реализовать их творческие проекты.

    Фото: kazakhfilmstudios.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Культура Кинематограф Казахфильм
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