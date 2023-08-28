Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Фильм о коррупции в правоохранительных органах снимают в Казахстане

    28 Августа 2023, 23:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Государственный центр поддержки национального кино планирует выпустить в широкий прокат фильм под названием «Возмездие» (Жаза) - о коррупции в правоохранительных органах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Режиссером кинокартины выступил Дархан Тулегенов. Председатель правления Государственного центра поддержки национального кино Курманбек Жумагали встретился с продюсером Максимом Акбаровым, чья творческая команда занимается производством и продвижением фильма.

    «Раньше мы сами все делали – продвигали, продавали фильмы. Сейчас наконец-то киноцентр готов нам помогать. Это прекрасно – мы готовы пошуметь вместе. Сейлз агентом (sales agent) станет казахстанская компания, которая сотрудничает с американским кинодистрибьютором QED International. Данная компания продавала такие фильмы, как «Район №9» и «Ярость» с Брэдом Питтом. Сейчас они заинтересовались нашим фильмом. Мы также ведем переговоры с основными мировыми стриминговыми площадками – Netflix, Amazon, HBO и Peacock. Фильм должен «взорвать» наш рынок и показать всем, что мы умеем», – отметил Максим Акбаров.

    К слову, саундтреки к фильму записывают известные артисты, имена которых будут объявлены ближе к выпуску фильма. Кинокартина в широкий прокат выйдет осенью этого года.

    «Фильмы должны зарабатывать. К сожалению, есть примеры, когда творческая команда не знает, как продвигать, упаковать и продавать фильмы после завершения съемочного процесса. Поэтому после проведения питчинга мы планируем организовать тренинги для кинематографистов, чтобы рассказать, какие инструменты можно использовать и как выйти на международный рынок. Ощущается нехватка кинопродюсеров», – приводит слова Курманбека Жумагали в пресс-службе Государственного центра поддержки национального кино.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Коррупция Борьба с коррупцией Кинематограф
    Новости по теме
    Новости по теме
    Нью-Йоркская академия киноискусств и Алматы Менеджмент университет договорились сотрудничать в сфере образовательных программ
    Реестр коррупционеров теперь будет общедоступным в Казахстане
    Сколько стоит кинопроизводство в Казахстане, рассказал депутат
    Кинопремьеры недели: «Взаперти», «Призраки в Венеции» и «После. Навсегда»
    Популярное
    1 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    2 Автомобили тонут в Семее
    3 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    4 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
    5 Суд вынес приговор Кайрату Боранбаеву