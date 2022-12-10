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    Фильм «Мукагали» участвует в конкурсе на кинофестивале в Шотландии

    10 Декабря 2022, 22:25

    ЭДИНБУРГ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский художественный фильм известного кинорежиссера Булата Калымбетова участвует в основном конкурсе в Сент-Эндрюсском кинофестивале в Шотландии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Казахфильма».

    Сент-Эндрюсский кинофестиваль (SAFF)- это международный кинофестиваль и шотландская благотворительная организация, посвященная выставке и празднованию международного кино с упором на новые таланты из Шотландии и всего мира.

    Картина «Мукагали», посвященная 90-летию известного казахского поэта Мукагали Макатаева, рассказывает о последних годах его жизни. Фильм снят киностудией «Казахфильм» имени Ш. Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК.

    В казахстанский прокат фильм вышел 21 октября 2021 года.Мировая премьера фильма состоялась в рамках 25-го Таллиннского кинофестиваля «Темные ночи» (PÖFF), где казахстанская картина была удостоена приза экуменического жюри.

    В марте этого года биографическая картина была представлена в секции «Мировое кино» 26-го Международного кинофестиваля в Керале (Индия). В начале сентября фильм «Мукагали» получил специальный приз жюри на Казанском кинофестивале. А также удостоился специального диплома жюри за лучшую работу художника-постановщика Ермека Утегенова на Международном кинофестивале «Литература и кино» в Гатчине (Россия). В октябре фильм получил главный приз на кинофестивале META Film Fest в Дубае.

    Итоги кинофестиваля в Шотландии станут известны 11 декабря.
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