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    Фильм «Мукагали» участвует в фестивале азиатского кино в Испании

    2 Ноября 2022, 23:00

    БАРСЕЛОНА. КАЗИНФОРМ - С 26 октября по 6 ноября проходит Азиатский кинофестиваль в Барселоне - ведущий фестиваль азиатского кино в Испании, который ежегодно представляет около ста показов из 25 стран Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу киностудии «Казахфильм».

    Фестиваль предлагает несколько кинотуров по следующим разделам: «Официальный», «Официальная панорама», «Открытия», «Netpac» и «Специальный», все в конкурсе. На фестивале также представлены награды Asian Film Awards (AFA), которые ежегодно присуждаются Академией Asian Film Awards, базирующейся в Гонконге, и, наконец, раздел «Ретроспектива», который обычно посвящен азиатскому режиссеру.

    Ежегодно фестиваль повторяет свою деятельность не только в Барселоне, но его фильмография демонстрируется на других фестивалях и в других городах Испании.

    Кинолента, снятая киностудией «Казахфильм» им. Ш.Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК, рассказывает о последних годах жизни легендарного казахского поэта Мукагали Макатаева. Мировая премьера фильма состоялась в рамках 25-го Таллиннского кинофестиваля «Тёмные ночи» (PÖFF), где казахстанская картина была удостоена приза экуменического жюри. В марте текущего года биографическая картина была представлена в секции «Мировое кино» 26-го Международного кинофестиваля в Керале (Индия). Фильм также получил специальный приз жюри на Казанском кинофестивале, удостоился специального диплома жюри за лучшую работу художника-постановщика Ермека Утегенова на Международном кинофестивале «Литература и кино» в Гатчине (Россия).

    В конце октября казахстанский художественный фильм «Мукагали» получил главный приз на кинофестивале META Film Fest в Дубае.


    Фото: kazakhfilmstudios.kz

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