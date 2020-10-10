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    Фильм «Кунанбай» показали в берлинском кинотеатре

    10 Октября 2020, 16:44

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – В продолжение серии мероприятий, приуроченных к 175-летию великого казахского поэта, просветителя и первого классика казахской литературы Абая, посольством Казахстана организован в известном берлинском кинотеатре «Zoo Palast» показ исторической кинодрамы «Кунанбай», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Фильм, удостоенный ряда премий, повествует о жизни и деятельности волостного судьи Кунанбая Оскенбайулы, чей сын Абай на века прославил своими произведениями Казахстан и казахский народ.

    На премьере фильма посол Даурен Карипов рассказал зрителям о творчестве и наследии великого поэта, чьи произведения на немецком языке были изданы посольством в сотрудничестве с местными издательствами в рамках проекта «Казахская библиотека».

    Также в рамках кинопоказа собравшимся немецким политикам и экспертам, общественным деятелям, журналистам и жителям германской столицы был презентован новый немецкоязычный сборник произведений Абая, изданный в Германии в августе этого года в рамках проекта Министерства культуры и спорта Казахстана и общественного фонда «Национальное бюро переводов».

    Мероприятие было проведено с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и норм социального дистанцирования.

    Автор:

    МИД РК Германия Абай
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