Фильм к юбилею Мухтара Ауэзова покажут на телеканале Jibek Joly

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 28 сентября, исполняется 125 лет со дня рождения известного казахского писателя, драматурга и ученого Мухтара Ауэзова. К юбилею писателя на телеканале Jibek Joly покажут документальный фильм в эту субботу, 1 октября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автором проекта выступила известный журналист, продюсер, режиссер Майя Бекбаева. В этом году исторические проекты известного журналиста выйдут в новом формате на телеканале Jibek Joly. Проект, посвященный выдающимся исторически личностям, внесшим особую лепету в развитие страны, будет называться «Наша история».

Первый выпуск программы посвящен известному казахскому писателю, драматургу и ученому Мухтару Ауэзову. По ее словам, проект прорабатывался достаточно долго, и команда работала с архивными документами. Съемки проходили в двух городах и длились две недели. Первая часть съемок отснята в Семее, где родился писатель. Именно с этим городом связана его литературная и политическая деятельность.

Вторая часть проекта снималась в Алматы. В процессе съемок использовались такие локации, как Дом-музей М. Ауэзова, Академия наук. В съемках проекта были задействованы актеры Государственного казахского музыкально-драматического театра имени Абая.

Майя Бекбаева – известный журналист, телеведущая, редактор, продюсер, режиссер. Зрителям она также известна как автор и телеведущая цикла документальных фильмов «Тайны. Судьбы. Имена».

«Проект «Наша история» будет посвящен историческим личностям, интересным фактам, которые оставили неизгладимый след в истории. Это уникальные личности, внесшие особый вклад в развитие литературы, общества, музыки, культуры, истории. В этом году вниманию зрителей представим несколько фильмов, посвященных историческим людям, чьи юбилеи отмечаем в этом году», - отметила автор проекта Майя Бекбаева.

Майя Бекбаева на протяжении последних шести лет занимается темой истории.

«Снято около ста фильмов. Мы постарались восстановить самые яркие события из жизни нашего писателя. Мы попытаемся взглянуть на него с другой стороны. Такие исторические фильмы важны для наших детей, для нашего будущего», - добавила автор проекта «Наша история».





Главное фото: wikipedia.org



