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    Фильм «Елбасы. Летопись Независимости» показан в Минске

    1 Декабря 2021, 22:13

    МИНСК. КАЗИНФОРМ – В Посольстве Казахстана в Беларуси в честь Дня Первого Президента организован просмотр многосерийного документального фильма «Елбасы. Летопись Независимости». Первая серия кинолетописи «На изломе истории» повествует о драматических событиях 1991 года прошлого столетия, распаде сверхдержавы – СССР, образовании на постсоветском пространстве новых независимых государств и роли личности Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в современной истории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

    В просмотре приняли участие молодежь, обучающаяся по программам студенческого обмена между вузами Казахстана и Беларуси, дипломаты Посольства и члены их семей.

    Фильм состоит из 15 серий. Каждая из них посвящена важным историческим событиям, преодолению трудностей, стоявших на пути строительства молодого независимого государства и исторической логике решений, принятых Первым Президентом в поворотные моменты новейшей истории.

    В аннотации к фильму отмечается, что главным действующим лицом фильма является Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев. В многосерийный фильм включены фрагменты его исторических выступлений, Посланий народу Казахстана, эксклюзивные кадры оцифрованной видео-хроники событий с его участием, включая его международные встречи и форумы. Участниками фильма также являются соратники и сподвижники Елбасы, помогавшие ему создавать новую страну, ее рыночную экономику. Их свидетельства и оценки подчеркивают историческую важность свершений, достигнутых Казахстаном за годы независимости.

    Коллективные просмотры фильма в Посольстве Казахстана будут проходить еженедельно.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    МИД РК Беларусь Первый Президент - Елбасы 30 лет Независимости Кинематограф
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